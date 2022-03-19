Полсотни детей эвакуировали из горящего загородного центра

Пятьдесят детей эвакуировали из горящего загородного центра «Таватуй» сегодня днем, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. В здании сработала пожарная сигнализация, так что людей вывели вовремя.

«На площади 20 квадратных метров горели личные вещи в одной из комнат спального корпуса. В 13:36 пожарные локализовали огонь. В 13:51 открытое горение было ликвидировано. В настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. На месте пожара работают 25 человек личного состава, 9 единиц пожарно-спасательной техники», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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