В Екатеринбурге подешевела чёрная икра, зато резко подорожала красная

В Екатеринбурге резко подорожала красная икра, зато стала несколько дешевле черная. Так, за 100 гр осетровой просят 4900 рублей, хотя еще пару недель назад она стоила около 5300-5500 рублей. «Это временная акция, просто стимулирование покупательского спроса. Никаких предпосылок для снижения цены на чёрную икру нет», – сообщил «Новому Дню» один из поставщиков деликатеса на Урале.

Что касается красной, то цены на неё растут с осени прошлого года. Килограмм форелевой икры стоит около 7000-8000 рублей, в зависимости от поставщика, год назад цена была вдвое ниже. При том, что в конце лета-начале осени 2021 года, по данным Росрыболовства, было добыто рекордное количество красной рыбы. Эксперты прогнозировали снижение цен после Нового года, когда спадает ажиотаж на деликатес, однако этого не произошло. «Оптовые цены на икру даже несколько снизились, а вот стоимость доставки резко взлетела, и не снижается, напротив, только растёт. Поэтому и цена после Нового года тоже подросла», – добавил собеседник агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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