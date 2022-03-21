Екатеринбург завалило снегом: ГИБДД просит водителей быть осторожнее

Утром 21 марта в Екатеринбурге начался сильный снегопад. Городской отдел ГИБДД выступил с экстренным обращением к участникам дорожного движения.

«Главной опасностью любого межсезонья является внезапная смена погодных и дорожных условий. Это требует от водителя не только соблюдения ПДД, но и опыта управления и внимательности. Особенно опасны поездки во время снегопада, поэтому поездки лучше перенести на более благоприятное время. Именно во время снегопадов происходит увеличение числа ДТП, причинами которых становится выбор скорости, не соответствующий дорожным условиям», – предупреждают в дорожной полиции.

Водителей просят ездить помедленнее, следить за чистотой стекол и зеркал. Осторожнее надо быть и пешеходам – им советуют использовать световозвращающие элементы на верхней одежде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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