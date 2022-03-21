В оперштабе рассказали, когда на Урале отменят масочный режим

В свердловском оперативном штабе по противодействию распространению коронавируса пояснили, когда в регионе станет необязательным ношение защитных масок.

«Такое решение может быть принято с учетом совокупных факторов, свидетельствующих об улучшении эпидобстановки. Ни указом губернатора № 100, ни постановлением главного государственного санитарного врача России такой показатель уровня заболеваемости не определен», – сообщили «Новому Дню» в операштабе.

Напомним, масочный режим уже отменили в Москве, Чечне, Тамбовской области и ряде других регионов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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