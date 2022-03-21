Мэр Орлов ответил на острые вопросы горожан про дороги и зелень

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ответил на острые вопросы жителей города. Их волнует строительство школ, появление велодорожек, работа коммунальщиков и транспортная доступность районов уральской столицы. Такие обращения поступали в мэрию – и ответы на них люди получили в свежем выпуске газеты «Вечерний Екатеринбург», весь номер можно почитать здесь.

«Дорогу возле Солнечного построить – об этом речи нет? Хотя там места «до изжоги», – написал екатеринбуржец. И получил ответ: «В микрорайоне Солнечном запланированы новые объекты улично-дорожной сети: будет проложена улица Любви, затем улица Счастливая. Предполагается, что после завершения строительных работ по улице Любви пройдут два автобусных маршрута. Работы планируют завершить в 2023 году. Также проектом планировки предусмотрено расширение существующей дороги до четырёх полос и строительство трамвайной линии для связи Солнечного с центральной частью города».

Еще одна рубрика нового выпуска посвящена наболевшей для Екатеринбурга теме – озеленению городского пространства. Мэрия работает над решением проблемы совместно с Уральским лесотехническим университетом, ботаническими садами Уральского федерального университета и Уральского отделения Российской академии наук. И специалисты считают, что восстановить зеленый каркас города вполне реально. Для этого осенью 2022-го в Екатеринбурге высадят 2,5 тысячи кустарников и 250 деревьев в разных точках города. Причем это будут не тополя, которые опасны сразу по трем причинам – первая: они довольно хрупкие и легко ломаются во время сильных ветров, повреждая автомобили, рекламные конструкции и угрожая безопасности пешеходов; вторая: в период созревания семян эти деревья добавляют проблем аллергикам, и третья: тополиный пух чрезвычайно легко воспламеняется, из-за чего часто возникают пожары. Взамен этих пород на улицах Екатеринбурга появятся дубы, липы, яблони, груши, ели, ясени, черемухи, вишни, клены и рябины, а также шиповники, кизильники и сирени. Еще планируется заменить ели у ратуши, которые посадили больше 30 лет назад, – это будет сделано за счет средств благотворителей, то есть без нагрузки на бюджет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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