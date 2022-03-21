Enel заявила об уходе из России

Итальянская энергокомпания Enel уходит из России. Об этом заявил сегодня исполнительный директор Enel Франческо Стараче. «Мы находимся в процессе продажи объектов тепловой генерации, это процесс, который был начат некоторое время назад, – сказал он в интервью Bloomberg TV. – К сожалению, мы вынуждены сделать это».

Решение стало неожиданным для российских подразделений компании, равно как и для итальянских служащих фирмы. Отметим, в числе объектов Enel в России находится Среднеуральская ГРЭС. Что будет с этим объектом, равно как и с Невинномвсской и Конаковской ГРЭС, а также другими проектами итальянцев в России, пока неизвестно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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