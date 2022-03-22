В Екатеринбурге автобус врезался в троллейбус. Пострадали семь человек (ФОТО)

Семь человек, в том числе 16-летняя девушка, пострадали в Екатеринбурге при столкновении автобуса ПАЗ, ехавшего по маршруту № 38, и троллейбуса.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД, авария случилась 21 марта в 20:25 на улице Щербакова. 39-летний водитель автобуса со стажем 16 лет не рассчитал расстояние до стоящего на остановке «Гончарная» троллейбуса № 6 и врезался в него. В результате пострадали семь пассажиров автобуса.

Пятеро взрослых доставлены в больницы № 23 и № 36. Это две женщины и один мужчина с переломом носа (1987, 1969 и 1987 г.р.), женщина 1970 г.р. с ушибом правого коленного сустава, женщина 1960 г.р. с переломом правой лучевой кости.

Девушка 16 лет с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга» была доставлена в ДГКБ № 9, после осмотра ее отпустили домой.

Еще одна женщина, 1961 г.р., самостоятельно обратилась в травмпункт. Ей поставили диагноз «повреждение связок правого коленного сустава».

Оба водителя общественного транспорта были трезвы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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