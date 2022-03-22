Торговые сети запаслись продуктами на срок от 3 до 100 дней

Правительство Свердловской области контролирует ситуацию с запасами продовольствия в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании заксо министр АПК и потребительского рынка Артем Бахтерев, отвечая на заявление одного из депутатов о том, что граждане в панике скупают все продукты подряд.

«Вы правы, паника недопустима. По нашим данным, запас продуктов в торговых сетях составляет от 3 до 100 дней в зависимости от срока их хранения. Правительством области создана рабочая группа по стабилизации ситуации в АПК. Ведется работа по увеличению лимитов по предоставлению льготных кредитов аграриям до 280 млн рублей», – заявил министр.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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