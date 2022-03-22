«Почта России» предупредила о возможных задержках международных посылок

Экономические санкции повлияли на работу «Почты России». Оператор продолжает доставлять посылки и письма в стандартном режиме, но сроки доставки по международным направлениям могут быть увеличены из-за ограничений авиасообщения. Сейчас компания меняет логистику, чтобы минимизировать задержки.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе УФПС Свердловской области АО «Почта России», сейчас отправить посылку или письмо из России можно во все страны, кроме Украины. Почтовый обмен с «Укрпоштой» сейчас закрыт по инициативе украинской стороны. Но следует помнить, что некоторые страны до сих пор не принимают отправления из-за Covid-ограничений.

«Так как авиасообщение с некоторыми странами ограничено, мы вынуждены перестраивать маршруты и доставлять отправления наземными видом транспорта, транзитом или гибридными маршрутами. Из-за этого сроки доставки как из России за границу, так и из-за рубежа могут увеличиться. Чтобы минимизировать задержки, мы по возможности подключаем авиапочту соседних государств максимально близко от российской границы. Дополнительно сообщаем, что сроки доставки посылок и писем внутри макрорегиона Урал остались без изменения, и полностью соответствуют утвержденным контрольным срокам», – сообщили в пресс-службе.

Особого ажиотажа в почтовых отделениях в Свердловской области нет. По данным УФСП, в среднем еженедельно жители Екатеринбурга получают около 38 тысяч посылок. За последний месяц этот показатель не изменился.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»