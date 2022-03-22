«Уральские авиалинии» организуют вывозные рейсы из Египта и ОАЭ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» организует вывозные рейсы для пассажиров, которые из-за отмены рейсов застряли в Египте и ОАЭ. Туристам необходимо направить на почту авиакомпании свои личные данные, в противном случае перевозчик не сможет их вывезти.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщают: если вы находитесь в Египте или ОАЭ, и ваш рейс отменили, вам необходимо направить на электронную почту авиакомпании dom@u6.ru следующую информацию:

1. ФИО (паспортные данные направлять на указанную почту не нужно);

2. номер билета на отмененный рейс «Уральских авиалиний»;

3. номер отмененного рейса;

4. пункт прибытия в Российской Федерации;

5. дата вылета из ОАЭ/Египта согласно билету;

6. электронная почта и контактный телефон;

7. в теме письма обязательно укажите: «Возврат РФ из Египта или ОАЭ».

Заявки на вылеты из Египта принимаются до 22 марта включительно, на вылет из ОАЭ – до 24 марта включительно. Нужно отправить только одно письмо, чтобы не увеличивать срок рассмотрения обращения. После 22 и 24 марта заявки на возврат в Россию авиакомпания принимать закончит, будет возможен только возврат денег за отмену рейса.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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