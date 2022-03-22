Водитель фуры не заметил пенсионерку на пешеходном переходе (ФОТО, ВИДЕО)

В переулке Базовом в Екатеринбурге грузовик «ДАФ» сбил 68-летнюю женщину. Она шла по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Увидев, что фура не останавливается, она попыталась побежать, но грузовик смял ее. Инцидент произошел вчера вечером. Женщина скончалась в больнице спустя четыре часа – у нее были переломы голени и другие травмы.

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«За рулем грузового автомобиля находился 51-летний мужчина со стажем вождения 22 года. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 33 раза. Согласно результату медицинского освидетельствования мужчина был трезв. Водитель пояснил, что на регулируемом перекрестке поворачивал направо на зеленый сигнал светофора и не заметил женщину, которая переходила дорогу», – сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Екатеринбург, Елена Сычева

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