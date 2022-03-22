В Краснотурьинске сгорел предпоследний трамвай (ФОТО)

В Краснотурьинске накануне ночью сгорел один из двух городских трамваев. Пожар начался в 23:35, пострадавших в происшествии нет. По данным свердловского управления МЧС, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Чтобы потушить огонь, понадобилось шесть минут. Трамвайный вагон выгорел полностью и не подлежит восстановлению.

По данным паблика «Краснотурьинск LIVE», этот трамвай уже горел в марте прошлого года, но тогда его успели потушить. В этот раз после пожара от трамвая остался только каркас, который едва не разобрали местные жители на металлолом. Сейчас сгоревший вагон находится в депо, с него планируют снять ходовую часть и установить на другой – теперь единственный – трамвай в Краснотурьинске. Заместитель мэра Александр Катаев сообщил, что уцелевший трамвай планируется вывести на линию в ближайшие дни.

Фото: паблик «Краснотурьинск LIVE»

Краснотурьинск, Ангелина Сергеева

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