В Академическом суде будет 20 судей и 60 работников аппарата

Председатель Свердловского облсуда Владимир Дмитриев представил депутатам заксобрания проект федерального закона о создании Академического районного суда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Дмитриев пояснил, что этот суд должен быть создан для доступности правосудия жителям нового района, так как в Академическом на конец прошлого года уже проживало более 100 тысяч человек, а в перспективе будет жить до 300 тысяч. При этом своего суда у них нет, их делами занимаются судьи Ленинского и Верх-Исетского районов. В новом суде будет 20 судей и 60 сотрудников аппарата.

Дмитриев уточнил, что дополнительных средств на оплату труда сотрудников новой структуры не потребуется, их перераспределят из других районных судов. Деньги потребуются на строительство или покупку здания, но в случае принятия федерального закона эти средства поступят из федерального бюджета.

Депутаты законодательную инициативу поддержали.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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