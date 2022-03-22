Число участников протестных акций в 2021 году увеличилось почти втрое

В 2021 году в Свердловской области состоялись 372 протестных акции, что на 9 процентов меньше, чем в 2020 году. При этом число их участников выросло в 2,8 раза и составило 11 846 человек. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня депутатам заксобрания начальник ГУ МВД Свердловской области, генерал-лейтенант полиции Александр Мешков.

Мешков уточнил, что несогласованных протестных акций в минувшем году было 16 (на 5,9 процентов ниже 2020 года), в том числе 2 из них – религиозные.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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