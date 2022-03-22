На Урале объявили штормовое предупреждение – ветер до 20 метров в секунду

В Свердловской области сохраняется предупреждение о непогоде, которая продлится до пятницы, 25 марта. Причем в регионе усилится ветер – порывы будут достигать 20 метров в секунду. Ситуация осложнится гололедом.

В пресс-службе управления МЧС России по Свердловской области посоветовали закрывать окна и двери, не использовать открытый огонь и по возможности отключать электроприборы во время шторма. «Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», – отметили в ведомстве.

Там посоветовали автомобилистам соблюдать правила и быть аккуратными, не парковаться у деревьев и бигбордов, а пешеходам – двигаться осторожно, а также выбирать нескользящую обувь. «О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112», – добавили в управлении МЧС.

Екатеринбург, Елена Сычева

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