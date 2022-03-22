Депутат-коммунист предложил переименовать полицию в милицию

Депутат Свердловского заксобрания от КПРФ Николай Коробейников сегодня предложил переименовать полицию обратно в милицию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление он сделал во время обсуждения в заксо доклада о работе в 2021 году начальника областного ГУ МВД Александра Мешкова.

«Вот вы только что говорили, что у вас проблема с участковыми. Плохо, видимо, идут в нашу полицию молодые люди. Вот я помню, у нас милиция была народная. Но никто не скажет, что полиция у нас народная. Может быть, переименовать все-таки в народную милицию? Может, настало время?» – сказал он, добавив, что у ряда граждан слово «полиция» вызывает отрицательные исторические параллели.

«Когда эта процедура происходила, мне самому было немного некомфортно, потому что я до этого уже больше 20 лет трудился в органах внутренних дел под названием «милиция», – признался Александр Мешков. – Но сегодня наше общество перешло в другую плоскость, и название «милиция» осталось в истории, хорошей истории, с хорошими традициями. Даже взять наш кинематограф, те фильмы, которые про милицию, и те, которые сейчас про полицию, это разные вещи. Те фильмы были более привлекательны, чтобы идти в милицию».

Но все же, отметил он, причина нежелания молодых людей идти в полицию лежит в гораздо более практической плоскости. По его словам, довольно трудно привлечь на службу молодежь, особенно при существующих в полиции требованиях – высшее образование, предпочтительно юридическое. «Кто бы что ни говорил, мы все реалисты. Свердловская область – это регион, где есть возможность развернуться и найти места более высокооплачиваемые, в том числе юристам», – прокомментировал Мешков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»