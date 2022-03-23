В Екатеринбурге кассовой ленты хватит на два месяца

Торговые предприятия Екатеринбурга имеют запасы кассовой ленты для печати чеков на период от двух до шести месяцев. Такие результаты были получены в результате опроса предпринимателей, сообщил на брифинге председатель городского комитета по товарному рынку Иван Бескрестнов.

Чиновник признал, что проблема дефицита кассовой ленты в магазинах действительно существует. Из-за этого крупные торговые сети уже изменили программное обеспечение, чтобы максимально сократить информацию на чеках. Бескрестнов напомнил, что горожане могут самостоятельно запросить электронный чек. Для этого при расчете надо оставить свой адрес электронной почты, на который придет электронная версия документа.

Напомним, из-за экономических санкций в России существенно выросла цена на термобумагу для кассовой ленты. Чтобы снизить расходы, предприятия начали выдавать «оптимизированные», то есть маленькие чеки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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