Виктория Мкртчян уходит из мэрии

Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян покидает «серый дом». Информацию «Новому Дню» подтвердила сама спикер ратуши, воздержавшись от комментариев.

Виктория работала в мэрии при Александре Якобе и Евгении Ройзмане, Александре Высокинским, Алексее Орлове. До перехода на муниципальную службу возглавляла пресс-центр «Комсомольской правды», работала в пресс-службе Ростелекома.

По неподтвержденным пока данным, Викторию на этом посту заменит сотрудница департамента информационной политики Свердловской области Регина Рахматуллина.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»