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Среда, 23 марта 2022, 13:37 мск

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Виктория Мкртчян уходит из мэрии

Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян покидает «серый дом». Информацию «Новому Дню» подтвердила сама спикер ратуши, воздержавшись от комментариев.

Виктория работала в мэрии при Александре Якобе и Евгении Ройзмане, Александре Высокинским, Алексее Орлове. До перехода на муниципальную службу возглавляла пресс-центр «Комсомольской правды», работала в пресс-службе Ростелекома.

По неподтвержденным пока данным, Викторию на этом посту заменит сотрудница департамента информационной политики Свердловской области Регина Рахматуллина.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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