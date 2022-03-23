Синоптики рассказали, каким будет лето-2022

В этом году в Свердловской области не будет аномально жаркого лета, хотя весна ожидается теплее нормы.

По информации главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, в этом году не будет жары, которая преследовала свердловчан последние два лета. «На Южном Урале и в нашей области не ожидается такого жаркого лета, как было в 20-м и 21-м годах. Июнь и июль будут ближе к норме, не так жарко будет», – пояснила синоптик.

При этом весенние месяцы будут теплее, чем обычно. В апреле с водоемов сойдет лед, температура прогнозируется на один градус выше нормы, а осадков будет меньше обычного. Май ожидается теплый, но менее жаркий, чем в прошлом году.

«Май теплее нормы, в прошлом году был рекорд, май по погоде как июль, в этом году он будет не такой, но теплее обычного», – рассказала Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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