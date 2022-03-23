Уральский бизнес переходит с долларов на юани и рубли

Уральские предприятия, которые из-за западных санкций нашли себе новых деловых партнеров на востоке, начинают отказываться от «классической» валюты, то есть долларов США.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Михаил Козлов, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты. «К нам поступают обращения от компаний, у которых сломались цепочки поставок товаров, и теперь они рассматривают другие рынки. Мы ищем им новых контрагентов в Юго-Восточной Азии, Китае, Индии, Пакистане и так далее. И вот когда мы отработали первые кейсы, то увидели, что люди уходят от классической валюты, – рассказал он. – Например, начинали вести переговоры с китайцами с долларов, а потом спокойно перешли на юани. Китайским компаниям это абсолютно все равно. А например, Турция, если это экспортно-ориентированная компания, готова работать с рублями, они уже знают, куда вложить эти рубли, что на них можно приобрести. Есть тенденция к тому, что многие страны, с которыми мы традиционно рассчитывались долларами, перестраиваются на национальные валюты».

Оценивая ситуацию с ВЭД в целом, Михаил Козлов отметил, что «мировые рынки» – понятие очень широкое. «Свердловская область взаимодействует с 150 странами. Основные сложности у нас возникли с США, Канадой, Великобританией, ЕС. Но все остальные-то страны никуда не делись, мы с ними сотрудничаем, – отметил он. – Предприятиям приходится выстраивать новые логистические цепочки, мы все в это погружены – и УТПП, и правительство, как областное, так и федеральное, в ежедневном режиме идет обмен информацией.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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