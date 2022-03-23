В Свердловской области выявили город с самым загрязненным воздухом

Город с самым грязным и с самым чистым воздухом определили синоптики региона. Как сообщила начальник Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Уральского УГМС Оксана Банникова, за последние три года в Екатеринбурге и Первоуральске низкие показатели загрязнения воздуха. В Каменске-Уральском в 2019 и 2020 годах концентрация загрязнений была высокой, но в 2021 году снизилась и держится на уровне повышенных загрязнений. В Краснотурьинске последние два года также сохраняется низкий уровень загрязнений, а вот в 2019 году был повышенным.

Городом с самым грязным воздухом оказался Нижний Тагил. В 2020 и 2021 году здесь зафиксировали высокий уровень загрязнения, а в 2019 был повышенным. Как пояснила Оксана Банникова, загрязнение воздуха зависит не от выброса различных веществ и составов в атмосферу, а от метеорологических характеристик. На загрязнение воздуха влияет рассеивающая способность атмосферы. Если эта способность низкая, то воздух становится грязным.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»