На Ройзмана пожаловались Бастрыкину

На бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана написали жалобу в Следственный комитет России. Член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев обратился к главе СКР Александру Бастрыкину. Все дело в некой фотографии, которая распространяется в Сети – на снимке видно, что Ройзман лайкнул пост в твиттере, в котором призывается «уничтожать врагов батальона «Азов».

«С учетом того, что данный факт поддержки автоматически распространяется более чем на 500 тыс. читателей гражданина Ройзмана в социальных сетях, речь может идти о намеренном и публичном распространении призыва к уничтожению российских войск», – посчитал Григорьев. Общественник просит проверить, нет ли в предполагаемых действиях Ройзмана состава уголовного преступления по ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Добавим, Максим Григорьев является членом Общественной палаты с 2012 года, он избран в ОПРФ от некоммерческого фонда «Исследования проблем демократии», который и возглавляет. «…Фонд исследования проблем демократии также активно работает в области противодействия идеологии терроризма. При его непосредственном участии осуществлялся общественный мониторинг интернет и социальных сетей на предмет наличия пропаганды террористической организации ИГИЛ. По его обращениям Государственной прокуратурой РФ были закрыты сотни террористических Интернет-ресурсов. М.С. Григорьев является автором пособия «Противодействие террористической пропаганде» и входит в состав экспертно-консультативной группы при Национальном антитеррористическом комитете по противодействию использованию сети «Интернет» в террористических целях», – сказано на странице Григорьева на сайте ОПРФ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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