Депутаты и люди с улицы рассказали, от чего им придется отказаться в новой экономической реальности (ВИДЕО)

Россияне снова приспосабливаются к новой экономической реальности – из-за скачка валют и сбоев логистических цепочек, цены выросли буквально на все, от продуктов питания, лекарств и средств гигиены до машин и квартир.

«Новый День» решил узнать, от чего люди готовы отказаться в сложившейся ситуации и от чего им придется отвыкать. Корреспонденты «Нового Дня» поговорили с обычными горожанами и с депутатами областного законодательного собрания. Чего лишились первые и вторые, смотрите в нашем видео.

От чего готовы отказаться россияне в новых экономических условиях

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева, Мария Зыкова, Дмитрий Бутаков

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