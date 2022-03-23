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Среда, 23 марта 2022, 16:41 мск

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Движение по улице Авиационной закроют на весну и лето

С 11 апреля по 31 августа 2022 года будет закрыто движение транспорта по улице Авиационной на участке от Сурикова до Уктусской.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ООО «Специализированный застройщик «Атомстройкомплекс» начнет там работы по строительству сетей бытовой канализации, водопровода и теплотрассы. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по окончании работ обязуются восстановить элементы благоустройства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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© 2022, РИА «Новый День»

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