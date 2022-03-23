ЕВРАЗ НТМК показал общественности объекты «Чистого воздуха»

ЕВРАЗ НТМК продемонстрировал общественности работу объектов комбината, построенных и модернизированных в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». На экскурсии побывали представители городской думы Нижнего Тагила, образовательных, медицинских и культурных учреждений, экологи и предприниматели. Гости посетили коксохимическое производство, конвертерный и доменный цеха комбината.

Директор НТИ УрФУ Владислав Потанин на экскурсии на ЕВРАЗ НТМК

«Мы придерживаемся открытого подхода в обсуждении наших мероприятий: готовы вести совместную работу с местными экологическими организациями, показывать наши проекты, действующее производство», – отметил операционный директор ЕВРАЗ НТМК Павел Зажигаев в приветственной речи.

В рамках проекта «Чистый воздух» на ЕВРАЗ НТМК запланированы пять масштабных воздухоохранных мероприятий, три из них уже реализованы: это перевооружение установки сухого тушения кокса коксохимического производства, ввод в эксплуатацию доменной печи № 7 и техническое перевооружение доменной печи № 6.

На комбинате также проведена масштабная работа по ремонту и модернизации аспирационных установок. В сентябре 2021 года в конвертерном цехе введена в работу аспирационная установка миксерного отделения с эффективностью очистки от пыли не менее 95%, что позволит снизить выбросы при переливах чугуна в миксерном отделении на 32 тонны в год. Новая мощная установка заменила пять морально устаревших. Ремонт и модернизация пылегазоочистного оборудования продолжается в других подразделениях комбината, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ЕВРАЗа.

В 2022 году будет выведена из эксплуатации градирня конечного охлаждения коксового газа, что приведет к снижению выбросов на 175 тонн, в том числе веществ, специфических для коксохимического производства (КХП). Проект предполагает изменение технологии производства кокса: технологическая вода будет поступать в теплообменник закрытого типа и в специальную водоочистную установку. Контакта с воздухом не будет, что исключает попадание вредных веществ в атмосферу.

Жители Нижнего Тагила на экскурсии в доменном цехе ЕВРАЗ НТМК

Также в ближайшее время начнется техническое перевооружение биохимической установки, которое предполагает использование только закрытой аппаратуры, и переход на новую технологию производства пека, что позволит полностью исключить выбросы в атмосферу от устаревших пекококсовых батарей. Суммарное снижение выбросов по данным мероприятиям составит 140 тонн, главным образом – специфики КХП. Срок реализации – 2024 год. Общие инвестиции в модернизацию агрегатов коксохимического производства оцениваются в 4 млрд рублей.

Суммарное снижение выбросов по планируемым к реализации мероприятиям составит более 350 тонн выбросов.

В ЕВРАЗе утверждена экологическая стратегия до 2030 года, ее основные цели – снижение углеродного следа, сокращение выбросов в атмосферу, переработка отходов и переход к замкнутому циклу водопользования. Отмечается, что ЕВРАЗ НТМК давно и планомерно занимается снижением нагрузки на окружающую среду. Масштабная модернизация предприятия, начатая в 2000-х годах, позволила ЕВРАЗ НТМК к 2021 году снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу почти на 40% по отношению к 2000 году. Ежегодные затраты на природоохранные мероприятия возросли с 1 млрд до 2 млрд рублей.

Нижний Тагил, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»