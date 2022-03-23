В Верхней Пышме проходит уникальная выставка открыток времен Великой Отечественной войны (ФОТО)

Уникальная выставка открывается в Верхней Пышме 25 марта. Этот день считается днем рождения отечественной открытки. Именно в эту дату в 1872 г. в нашей стране были впервые напечатаны бланки «открытого письма». Популярные в ХХ в. почтовые открытки сегодня теряют свою значимость, при этом они составляют уникальный пласт персональной истории.

25 марта 2022 г. в здании Музея военной техники музейного комплекса УГМК состоится открытие уникальной экспозиции, посвященной патриотической открытке. Посетители выставки смогут узнать о работе почты в годы Великой Отечественной войны, ознакомиться с уникальной коллекцией патриотических открыток, увидеть, как выглядели фронтовые «треугольники» и специальные бланки для военной корреспонденции. Большая часть представленных экспонатов будет демонстрироваться впервые.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»