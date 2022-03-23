Первый зам Куйвашева попросил уральцев не паниковать из-за роста цен на продукты и лекарства

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Шмыков посоветовал уральцам не паниковать и не скупать продукты и лекарства. По словам чиновника, в стране достаточно запасов товаров первой необходимости, а региональное правительство ежедневно мониторит ситуацию.

«На слуху была информация об отсутствии сахара в магазинах. Я и сам с этим столкнулся. Да, были введены ограничения в продаже. Потому что оптовики физически не успевали поставлять сахар в торговые сети. Ряд малых торговых сетей запасали товар на складах, дожидаясь повышения цены. Мы фиксировали такие случаи и обращались в ФАС и прокуратуру. Но с ключевыми игроками – «Лента», «Ашан», «Метро», ритейл-группа Х5, «Магнит», «Кировский» – работа проведена. Есть перечень из 37-38 позиций, которые идут в продажу с минимальной наценкой. Здесь ведется мониторинг по ценам и остаткам на складах. Но распределительные центры не были заточены, чтобы хранить полугодовые запасы. У них выстроена логистика от недели до нескольких месяцев, в зависимости от срока годности и потребности в продуктах в конкретной регионе. А сейчас есть ажиотажный спрос. Минсельхоз принимает меры по увеличению посевов зерновых в этом году, в том числе гречихи и сахарной свеклы. Мощности сахарных заводов вполне закрывают потребности страны. Поэтому паниковать не нужно. На федеральном уровне все четко заверяют, что необходимых продуктов достаточно в стране», – заявил Шмыков в эфире проекта «Объясняем.рф».

Аналогичным образом власти реагируют на рост цен на лекарства. «Мы точно будем мониторить и цены, и наличие в аптеках лекарств, в том числе льготных. Будем работать с крупными поставщиками. У нас есть рабочая группа, и работа ведется», – сообщил первый вице-губернатор.

Что касается товаров личной гигиены, Шмыков признал, что и здесь возникают «проблемные вопросы». Но, по его мнению, дефицит товаров должны закрыть местные предприятия, для этого им необходимо увеличить линейку и объемы производства. «Сейчас время возможностей для нашего бизнеса», – оптимистично заявил чиновник.

Отметим, что выступление Алексея Шмыкова транслировалось в соцсети «Вконтакте», где подписчики могли задать вопросы. Большинство пользователей жаловались на резкий рост цен на продукты и отсутствие лекарств. Но в эфире эти вопросы не зачитывали.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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