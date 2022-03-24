Набережную Исети сделают оазисом для лодочников, йогов и бердвотчеров (ФОТО)

В Екатеринбурге назвали лучший проект благоустройства набережной реки Исеть от улицы Ткачей до улицы Лыжников. Большинство экспертов отдали предпочтение проекту консорциума TOBE + Openfabric (Санкт-Петербург, Роттердам), сообщили в пресс-службе администрации города.

По мнению авторов проекта, река Исеть воплощает в себе исключительно экологические ценности. Участок, расположенный рядом с центром города, может стать оазисом биоразнообразия, перформативным парком по смягчению влияния мегаполиса на реку и зеленой инфраструктурой, сохраняющей природу для активных екатеринбуржцев.

Один из главных плюсов проекта – то, что он создает инфраструктуру для водного транспорта: пирсы, станции аренды и проката, школу сапсерфинга. Исеть станет доступнее для прогулок на сапах, байдарках, лодках. Помимо основного маршрута вдоль реки авторы предлагают круговые маршруты со слабым течением. Также пирсы можно использовать для рыбалки и любования природой. В зимнее время там будет локально размещаться каток. Чтобы обеспечить легкий доступ к воде, авторы предлагают создать непрерывную систему небольших платформ, пирсов, ступенек и дорожек, подводящих к берегу. Берега реки в нескольких местах будут соединены легкими пешеходными мостами.

Территорию предлагается разделить на три типа пространств в зависимости от антропогенной загрузки – высокой, средней и низкой. Первые будут предназначены для фестивалей, концертов, районных праздников, лекций; вторые – для встреч малых сообществ, групповых занятий йогой, выставок; третьи – для экскурсий. Вдоль набережной планируется разместить велосипедные и беговые дорожки, кофейные киоски, пункты проката велосипедов, павильоны, беседки.

Еще один важный элемент концепции – смотровые башни вдоль русла реки. «Смотровые башни формируют увлекательный исследовательский маршрут, открывают новые возможности для изучения реки с высоты. Также они создают вертикальные доминанты вдоль реки, своего рода маяки, которые служат ориентирами для посетителей набережной. Башни могут использоваться для наблюдения за птицами, созерцания природы», – отмечают авторы.

«Архитекторы проявили массу выдумки, креатива, но при этом старались максимально сохранить природный ландшафт. И анализировали, как будет выглядеть и «работать» набережная не только в тёплый сезон, но и зимой. Будем реализовывать концепцию!» – написал в своем телеграм-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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