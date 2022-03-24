На месте строительства трамвая из Академического начали укладывать магистральные теплосети (ФОТО)

На улице Серафимы Дербяиной, где идет строительство трамвайной ветки из Академического, рабочие уже приступили к укладке магистральных теплосетей. Предполагается, что перекрытую часть дороги откроют к 15 мая.

На данный момент на Серафимы Дерябиной техника уже прокопала глубокие траншеи, началась укладка железобетонных коробов, в которых расположатся теплосети. Всего, по данным строителей, будет проложено четыре вида сетей, первыми уложат магистральные трубы.

Накануне мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что движение по частично перекрытой улице Серафимы Дерябиной планируют открыть уже к 15 мая.

«К настоящему времени на улице де Геннина, на участке от Краснолесья до Объездной дороги, уже выполнено грунтовое основание для укладки щебня под рельсошпальную решётку. А на улице Серафимы Дерябиной, между Зоологической и Волгоградской, производится переустройство сетей теплоснабжения, ведутся земляные работы, укладка щебня, монтаж железобетонных лотков. Движение здесь откроем не позднее середины мая. Строительство трамвайной линии идёт по графику», – сообщил градоначальник.

Напомним, контракт на строительство трамвайной линии в новый восьмой район города был заключен 4 мая 2021 года, а в ноябре началось строительство. Протяженность линии составит 8,8 км, на маршруте будет 14 остановок. Трамваи пойдут от улицы Академика Парина по Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до трамвайного кольца на улице Волгоградской. Строительство ведется в рамках проекта по повышению транспортной доступности Академического. Новый район Екатеринбурга возводит крупнейший девелопер региона – АО специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое вместе с жилыми домами обеспечивает район еще и социальной и транспортной инфраструктурой.

Фото: «РСГ-Академическое»

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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