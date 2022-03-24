Минбез не согласовал проведение традиционного митинга «Стратегия-6»

Министерство общественной безопасности Свердловской области предложило организаторам ежемесячного митинга «Стратегия-6» (в защиту прав человека и за освобождение политических заключенных) привести цель мероприятия в соответствие с действующим законодательством.

Как говорится в ответе МОБа заявителям, последний митинг «Стратегии-6», прошедший 6 марта, «содержал призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а используемые при его проведении средства наглядной агитации содержали сведения, направленные на пропаганду экстремизма». А подобные действия, в соответствии с законом от 4 марта 2022 года № 31-ФЗ, теперь являются административным правонарушением.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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