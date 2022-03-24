Наступило время для неизведанных стран: прогнозы на турсезон-2022

В настоящее время 70-80% бронирований туров на летний сезон приходится на регионы России. За границу планируют ехать в основном искушенные туристы с деньгами: их ждут страны СНГ, а также островной отдых на Мальдивах и Шри-Ланке.

«Спрос на бронирования есть. И я думаю, что 2022 год пройдет под эгидой проверенных знакомых маршрутов и безопасности. Сейчас 70-80% всех запросов – по российским направлениям, потому что действует акция кешбэка. Но есть и активные продажи по ОАЭ, островному отдыху на Маврикии, Мальдивах, Шри-Ланке», – рассказала на пресс-конференции «Интерфакс-Урал» заместитель директора туроператора «Море трэвел» Анна Смирнова.

По словам эксперта, лето-2022 абсолютное большинство туристов проведет в России. За рубеж поедут искушенные путешественники, которые уже много где были и нацелены на экзотику.

«Сейчас наступает золотое время для стран, которые давно ждали россиян. Это Армения, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия. Это направления, нами неизведанные. Интерес [со стороны взыскательных туристов] будет большой», – отметила Анна Смирнова.

Вопрос с авиаперевозкой остается еще не до конца решенным, поскольку большинство самолетов российских авиакомпаний – под угрозой изъятия лизингодателями из-за санкций. Но есть вероятность, что этого не произойдет.

По данным «Море трэвел», полетные программы в страны СНГ уже заявили «Аэрофлот» и Red Wings (последний летает на российских «Суперджетах», не попадающих под санкции).

«Перевозчики пока планируют и распределяют свои судна и возможности для полетов внутри России и в страны СНГ, – рассказала Анна Смирнова. – Что касается полетов по дальним направлениям, сегодня все почти зарубежные рейсы выполняют зарубежные авиакомпании. Из Екатеринбурга это Turkish Airlines и FlyDubai, а из Москвы намного больше. Поэтому стыковочными рейсами возможны перелеты по всем направлениям островного отдыха, о которых я говорила».

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что лето-2022 станет сезоном новых направлений и переосмысления ценностей.

«Важно для нас открытие новых направлений, которые сегодня не ассоциируются с массовым туризмом, но, возможно, мы пересмотрим стереотипы и откроем для туризма Иран, Марокко, ряд других направлений, – говорит Мальцев. – Это период развития наших регионов, развития туризма в страны ближнего зарубежья. Видим колоссальный рост интереса к республикам СНГ».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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