Свердловские власти просят сохранить статус всех 17 моногородов

Для Свердловской области возможное сокращение числа моногородов будет не лучшим вариантом развития событий, поэтому региональные власти обратились в федеральное Минэкономразвития, чтобы сохранить существующий список.

Эта проблема была поднята сегодня на конференции «Моногорода: стратегия развития» на площадке «Коммерсант Урал». Как заявила и. о. министра инвестиций и развития Елена Хлыбова, правительство Свердловской области подготовило и обосновало такую позицию, и губернатор Евгений Куйвашев ее поддержал. Сейчас в области ждут ответа Минэкономразвития.

Напомним, в ноябре 2021 года Минэкономразвития разработало проект постановления о новых критериях, по которым муниципалитеты будут отнесены к моногородам. В документе, в частности, предлагалось исключить из числа моногородов те, что находятся на расстоянии менее 50 км от областного центра. В правительстве считают, что за счет эффекта агломерации проблему безработицы в таких муниципалитетах можно решить без дополнительных мероприятий. В Свердловской области под такое определение попадают четыре моногорода: Верхняя Пышма, Ревда, Первоуральск и Полевской.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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