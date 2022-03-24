«Надо собрать блогеров в кучу и поработать с ними», – общественник-единоросс предложил рецепт патриотического воспитания детей

Член общественной палаты Екатеринбурга и активист партии «Единая Россия» Дмитрий Чукреев предложил властям наладить взаимодействие с местными популярными блогерами, чтобы транслировать молодежи «правильные ценности». Об этом он заявил на заседании ОП, где обсуждался вопрос «О внедрении системного подхода к организации процесса патриотического воспитания в рамках программы дошкольного и школьного образования».

«Сейчас подростки больше времени проводят в социальных сетях. Мы забываем о том, на кого смотрят дети и кому они подражают. Есть блогеры, у которых миллионы подписчиков. Дети слушают их больше, чем собственных родителей. И через телеграм-каналы, YouTube, «Фейсбук»* и «ВКонтакте» подросткам навязывают позицию потусторонних сил. Почему бы не начать взаимодействовать с этими блогерами, хотя бы с теми, кто живет в Екатеринбурге? Это наши местные ребята, вчерашние школьники, которые ищут, как себя реализовать. Я уверен, что они никакие не националисты, а порядочные люди, которые любят свою страну. И они тоже могут вливать в массы ту позицию, которую необходимо вкладывать в голову ребенка. Надо собрать блогеров в одну кучу и с ними поработать, чтобы они приносили пользу не только себе, зарабатывая доход, но и приносили пользу обществу», – выступил Дмитрий Чукреев.

Заместитель начальника департамента образования Екатеринбурга Елена Кречетова согласилась с ним лишь отчасти. По ее словам, в департаменте только один специалист, который занимается работой с молодежью в соцсетях. Собирать пул блогеров имеет смысл, если будет создана межведомственная комиссия. «Надо живое, человеческое общение с детьми! А не ваши комиссии, которые создают давление», – перебил ее Чукреев. Но Елена Кречетова настаивала на том, что работа с блогерами должна вестись сообща.

Чтобы закончить дискуссию, председатель общественной палаты Яков Силин предложил приглашать общественников на встречи со школьниками. «То, что нужно работать в социальных сетях – это банальная истина. Именно там мы, к сожалению, проигрываем. Слава богу, хоть сейчас начали открыто говорить, что надо как-то контролировать эти соцсети», – заявил Силин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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