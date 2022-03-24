Александр Бурков и его коллеги из Омска оценили район Солнечный и ЖК Forum City (ФОТО)

Делегация из Омской области во главе с губернатором Александром Бурковым и мэром Омска Сергеем Шелестом сегодня посетили жилой район Солнечный и жилой комплекс Forum City в Екатеринбурге.

Солнечный – один из крупнейших проектов комплексного развития территории в Уральском регионе и участник федеральной программы «Стимул». Главная задача, которую ставит перед собой девелопер района Солнечный компания «Форум-групп» – формирование качественной среды проживания, создание комфортного стандарта жилья, безопасности для жителей, удобства инфраструктуры, современный подход к каждой детали. Именно это оценил в ходе визита мэр Омска Сергей Шелест.

«В Омске есть подобные территории, которые тоже осваиваются комплексно. Но, что мне понравилось тут – изначально продуманы все детали. Это связано и с организацией внутреннего пространства во дворах, закрытого от автомобилей, и с организацией парковок, и с озеленением, и с пешеходными маршрутами для жителей, социальными объектами. Это по-настоящему удобный и красивый район», – отметил Сергей Шелест.

По данным на март 2022 года в жилом районе Солнечный проживает порядка 16 тысяч жителей, более 2 тысяч детей школьного возраста и 1,5 тысячи – дошкольного. Планы до 2035 года – строительство 2,5 миллиона квадратных метров жилья. В ходе экскурсии участники делегации осмотрели социальные объекты: главную общественную зону отдыха жителей Солнечного – первую очередь Парка, увидели проект будущего Губернаторского лицея, Центр художественной и эстетической гимнастики, который станет одной из площадок Всемирных студенческих игр 2023 года, прошлись по улице, где вскоре появятся «Солнечные аллеи», оценили первую в Екатеринбурге теплую остановку общественного транспорта. Заинтересовал делегатов и проект трамвайной линии в Солнечный, которая будет возводиться за счет федеральных инфраструктурных кредитов.

Второй знаковый жилой объект «Форум-групп», который посетила делегация омских гостей – Forum City. Пример качественного, стилистически и функционально вписавшегося в существующую архитектуру улиц, нового жилого комплекса. Он архитектурно завершает ансамбль премиального квартала улиц Шейнкмана – Сакко и Ванцетти – Радищева.

Во время экскурсии гости познакомились с организацией дворового пространства, которая спроектирована как оазис в центре мегаполиса. В нем есть различные зоны для отдыха и детских игр, комьюнити-центр, где для жильцов комплекса есть переговорные комнаты, залы для тренингов и зоны отдыха. Но особое впечатление на делегатов произвели эксплуатируемые кровли, предусмотренные на всех 9 домах комплекса. На крыше одного из домов открыт фитнес-зал с видом на город с высоты 17-го этажа. На открытой части кровли летом есть пространство для занятий йогой.

«Очень интересное решение. Это дополнительная полезная площадь, где жители могут проводить мероприятия, отмечать праздники», – сказал губернатор Омской области Александр Бурков. Экскурсия по жилым объектам стала возможностью для обмена опытом между регионами в области девелоперских и инфраструктурных решений. «Концепция строительства жилых комплексов в Екатеринбурге заслуживает особого внимания. Это дома с подземным паркингом, детскими площадками, комфортными территориями общего пользования и зелеными дворами, закрытыми от машин. Считаю, что такие комплексы должны появляться и в нашем регионе», – поделился впечатлениями от визита Александр Бурков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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