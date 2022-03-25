В Екатеринбурге наградили лучших онкологов (ФОТО)

В Екатеринбурге десять лучших онкологов получили всероссийскую премию «Будем жить!», которая присуждается за исключительный вклад в дело спасения человеческих жизней и борьбу с онкологическими заболеваниями. Среди номинантов целые династии врачей.

Награждение прошло во время межрегиональной научно-практической конференции «Форум УралОнко 2022». Премии врачам вручали лидер медицинской фракции городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев и председатель Свердловского отделения «Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Надежда Собина.

«В Свердловской области работают самые лучшие врачи. Эта премия – дополнительное тому подтверждение», – поздравил собравшихся Алексей Вихарев.

Заместитель главврача Свердловского областного онкодиспансера Евгений Киселев и завотделением опухолевой патологии головы и шеи Марат Хусаинов получили премию в номинации «Жемчужины профессии», медицинская сестра отделения противоопухолевой лекарственной терапии № 1 Тамара Максюто – в номинации «Лучшая медицинская сестра». В номинации «Легенды онкологии» посмертно награды удостоен Дмитрий Емельянов, известный в городе онколог, скончавшийся недавно после коронавируса. Целые семьи врачей были отмечены в номинации «Династия в онкологии». В частности, награды получили руководитель Центра онкогинекологии Елена Пашкова и ее брат врач-онколог Станислав Юкачев, а также их мама Надежда Юкачева. Эту же награду получили заведующий онкологическим отделением в филиале онкоцентра в Каменске-Уральском Сергей Смирнов и его дочь Маргарита Магдалянова, которая руководит первым онкологическим отделением.

Отметим, что в рамках форума также объявили лауреатов третьей региональной профессиональной премии «Призвание онколог», инициатором которой выступил Свердловский областной онкологический диспансер.

Напомним, медицинская фракция в городской думе Екатеринбурга была создана весной 2021 года. В группу входит 13 депутатов, они организуют вакцинацию и поддерживают учреждения здравоохранения. Больше года Алексей Вихарев помогает областному онкодиспансеру: ранее закупал для этого медучреждения необходимое оборудование (кресла-коляски, пульсоксиметры, кресло для забора крови), помог благоустроить прилегающую территорию для прогулок пациентов, установил скамейки и урны.

«Наша основная задача, также как и задача медиков, – помогать в сложных жизненных ситуациях, защищать здоровье граждан. Мы давно взаимодействуем с онкологическим диспансером. И я рад быть причастным к большому делу оказания помощи пациентам. Рад, что могу сделать комфортнее их нахождение в больнице, помочь с медицинским оснащением и упростить нелёгкий труд врачей и медсестёр», – отметил Алексей Вихарев.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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