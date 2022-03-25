Екатеринбург присоединится к Часу Земли – где в субботу вечером отключат свет

Завтра, 26 марта, отмечается Час Земли. Это международная акция, которую придумал Фонд дикой природы. Ее смысл в том, чтобы сэкономить электроэнергию, ведь генерация существенно ударяет по окружающей среде. Акция проводится каждую последнюю субботу марта с 20:30 до 21:30 по местному времени. Екатеринбург традиционно присоединяется к ней.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что мэрия примет участие в Часе Земли. «Отключаем не только подсветку на фасаде мэрии со стороны Ленина, но и иллюминацию на 56 столбах на проспекте», – рассказали агентству в администрации города.

В департаменте информационной политики Свердловской области уточнили, что тоже планируют присоединиться к Часу Земли. На ключевых объектах правительства региона – зданиях и сооружениях – отключат свет. Список этих объектов определяется сейчас, сообщили «Новому Дню» в ДИПе.

В пресс-службе Уральского госуниверситета путей сообщения агентству рассказали, что во время акции отключат подсветку и внутреннее освещение центрального корпуса вуза, стадиона, автодрома, погаснет неоновая вывеска на крыше основного здания.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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