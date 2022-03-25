В Невьянске в промзоне загорелись контейнеры с маслом (ФОТО, ВИДЕО)

В Невьянске сегодня днем случился пожар в промышленном цехе. Очевидцы сообщают, что густой черный дым поднимается от производственных строений хлебозавода на улице Попова.

На хлебозаводе горит масло

По данным регионального управления МЧС, тревожное сообщение поступило в 11:05. Пожарная разведка показала, что горят кубовые контейнеры с маслом. Информации о пострадавших в происшествии нет.

«Тушение осложняется высокими температурами, угрозой разлива масла и сильным задымлением. Благодаря слаженным действиям подразделений пожарной охраны в 11:40 удалось локализовать пожар на площади 500 квадратных метров. Угрозы распространения пожара на соседние строения нет», – сообщили в пресс-службе МЧС. На месте пожара развернут штаб. На тушение пожара в промзоне привлечено 8 пожарных машин.

Невьянск, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»