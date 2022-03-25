Из-за проблем с логистикой отменили фестиваль меццо-тинто, на который должны были привезти картины из 40 стран

Фестиваль меццо-тинто, который был одной из фишек Екатеринбурга, в 2022 году отменен, рассказал глава управления культуры города Илья Марков.

«На данный момент у нас отменился международный фестиваль меццо-тинто. Это связано с логистическими затруднениями. Но мы на связи с художниками. Если логистическая ситуация изменится, будем планировать перенос фестиваля на 2023 год, – отметил Марков на пресс-конференции в ТАСС. – Остальные мероприятия пока запланированы. На 2023 год много планов. Там у нас биеннале должна пройти, «Петрушка Великий» (оба мероприятия обычно проходят с участием иностранных гостей, – прим. ред.)».

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина дополнила, что пока отмен мероприятий в регионе нет, но есть «изменение формата». Это может затронуть, например, уральскую «Ночь музыки», но как именно – спикер не уточнила.

Фестиваль графики в стиле меццо-тинто проводился на базе Музея изобразительных искусств уже многие годы. В 2022-м он должен был пройти летом в ЕМИИ и «Эрмитаж Урале». Предполагалось, что участие в открытом конкурсе примут примерно сто художников из сорока стран.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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