Энергетики назвали самых дисциплинированных плательщиков за электроэнергию

С начала 2022 года ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ существенно улучшило дисциплину платежей за потребленную электроэнергию.

Как сообщили РИА «Новый День» в «Свердловэнегосбыте», подразделения ведомства не только оплатили все текущие счета, но и внесли аванс за следующий месяц. Самый дисциплинированный плательщик – «ЖКС 8 Екатеринбург» – это жилищно-коммунальная организация, которая занимается обслуживанием военкоматов, административных зданий ЦВО, войсковых частей и т.д.

Отметим, что своевременные платежи позволяют энергетикам своевременно рассчитываться с оптовым рынком электроэнергии и мощности и вести полноценную производственную деятельность. Получаемые от потребителей энергоресурсов средства – важный источник финансирования летней ремонтной кампании.

Екатеринбург, Елена Васильева

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