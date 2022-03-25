На Среднем Урале в выходные будет сильный ветер и гололед на дорогах

В Свердловской области в ближайшие выходные ожидаются неблагоприятные погодные условия. Метеорологи прогнозируют сильный ветер с порывами до 18 м/с, на дорогах возможна гололедица. МЧС просит свердловчан быть бдительными и сообщать о происшествиях по телефонам 101 или 112.

Причиной непогоды станет обширный циклон, который занял большую часть Урала. Как сообщает главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко, 26 и 27 марта немного подморозит, местами будут идти осадки в виде снега и мокрого снега. Значительного потепления не стоит ждать до конца марта. Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через отметку 0°, означающий наступление метеорологической весны, прогнозируется только в первой пятидневке апреля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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