В Березовском две девочки сбежали босиком из дома от пьяных родителей

В Березовском накануне вечером произошла дикая история. Прохожие встретили на улице двух замерзших девочек семи и восьми лет, они были без обуви и верхней одежды.

О случившемся очевидцы рассказали порталу e1.ru. «Мы увидели детей, которые шли босиком по дороге. Остановились, поговорили с ними и вызвали полицию. Случилось это все около семи часов вечера. Когда мы встретили девочек, они уже замерзли, были мокрые, ревели. Как я понял из разговора с девочками, их раздели в машине и выкинули на улицу», – рассказал собеседник издания.

По словам девочек, их раздетыми выставили из такси пьяные матери. Но при полицейской проверке эта версия не подтвердилась. Дети ушли из дома из-за семейного скандала, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Девочки семи и восьми лет, они из разных семей, проживают в этом же населенном пункте с родителями. Вечером их мамы со своими сожителями в одном из частных домов на улице Уральской злоупотребляли алкоголем. Неожиданно между двумя женщинами произошел конфликт, дети, чтобы не видеть этот кошмар, ушли на улицу в чем были дома – босиком и без верхней одежды. Мимо проезжали люди, увидели эту жуткую картину, а в Свердловской области сейчас, конечно, не 30-градусные морозы, но погода еще минусовая, а не плюсовая. Поэтому люди остановились, вызвали полицию, оперативно прибывший наряд территориального ОВД доставил обеих девочек в больницу, где они сейчас и находятся», – рассказал представитель МВД.

Состояние детей удовлетворительное. Они не успели обморозить ноги, так как прошли по улице около 500 метров. По информации Валерия Горелых, сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении родителей девочек административного дела по ст. 5.35 за ненадлежащее воспитание. Также прорабатывается вопрос о возможности возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ за жестокое обращение с детьми.

Березовский, Валентина Ярославцева

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