Украина обвинила уральскую певицу Чичерину в надругательстве над государственным флагом

Певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина стала фигурантом уголовного дела на Украине за то, что вместе с российскими военными сняла украинский флаг с мэрии города Энергодара (Запорожская область).

Как сообщает телеграм-канал Генпрокуратуры Украины, российской певице заочно предъявили обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательство над ее флагом. Кроме того, певицу обвиняют в том, что она неоднократно поддерживала спецоперацию России.

Добавим, в телеграм-канале Юлии Чичериной действительно есть видео от 22 марта, на котором певица участвует в спуске флага.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»