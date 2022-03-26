В Екатеринбурге в результате ДТП погибла 11-летняя девочка

В Екатеринбурге водитель, не справившийся с управлением, на остановке сбил ребенка насмерть.

Вчера, около 18.00 на перекрестке ул. 2-я Новосибирская – Эскадронная произошло ДТП. Водитель автомобиля «Мазда 3», при выезде с ул. Эскадронной наул. 2-я Новосибирская в сторону микрорайона Солнечный преградил путь автомобилю «БМВ», два автомобиля чуть не столкнулись. Водитель «БМВ» хотел объехать «Мазду», но не справился с управлением и сбил 11-летнюю девочку, которая погибла на месте.

По информации ГИБДД Екатеринбурга, школьница возвращалась с уроков и ждала на остановке автобус.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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