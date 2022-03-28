ФСБ поймала мошенников, которые устраивали мигрантам фиктивные браки

Сотрудники Управления ФСБ по Свердловской области и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД пресекли деятельность мошенников, которые организовали в 2021 году незаконный канал миграции.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ, злоумышленники зарегистрировали в загсах более 40 фиктивных браков иностранцев с гражданами России и оформили на этом основании разрешения на временное проживание на территории РФ.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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