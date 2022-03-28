российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 марта 2022, 09:47 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

ФСБ поймала мошенников, которые устраивали мигрантам фиктивные браки

Сотрудники Управления ФСБ по Свердловской области и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД пресекли деятельность мошенников, которые организовали в 2021 году незаконный канал миграции.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ, злоумышленники зарегистрировали в загсах более 40 фиктивных браков иностранцев с гражданами России и оформили на этом основании разрешения на временное проживание на территории РФ.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,