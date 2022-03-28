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Конфликт на Украине

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Понедельник, 28 марта 2022, 09:47 мск

Новости Екатеринбург

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Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания It's My City

Сайт екатеринбургского издания It's My City заблокирован Роскомнадзором за распространение «недостоверной информации о спецоперации в Украине». Об этом сообщила редакция ITC в Telegram-канале.

«Несмотря на это, мы продолжаем работу. Наш сайт по-прежнему доступен через VPN. Также мы усилим работу в социальных сетях. Точные причины блокировки – конкретный материал или новость, нам неизвестны. Будем разбираться», – говорится в сообщении.

В марте редакция It's My City объявила, что удалит несколько материалов о военном конфликте на Украине из-за принятия жесткого федерального закона об ответственности за «дискредитацию» Вооруженных сил РФ. В том же месяце учредитель ITC Дмитрий Колезев, который также является главным редактором издания Republic*, сообщил, что временно уехал из России, так как не согласен с политической ситуацией в стране.

*СМИ признано иноагентом в РФ

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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