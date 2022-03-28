В труднодоступной деревне Таборинского района сгорел культурный центр (ФОТО)

Сегодня ночью в деревне Озерки Таборинского района Свердловской области дотла сгорел культурно-досуговый центр.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, пожар начался в 03:35. Его тушение осложнялось ветренной погодой, огонь быстро распространился по деревянным конструкциям здания. В 06:30 пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. В 08:15 открытое горение было ликвидировано, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Причину пожара будут устанавливать пожарные дознаватели.

На сайте учреждения сообщается, что его здание было построено в 1975 году. С 1977 года введено в эксплуатацию. Это типовое здание в деревянном исполнении, имеется личная кочегарка с отопительным котлом и тепловыми сетями. Зрительный зал вмещает 81 человека. В здании Дома культуры была библиотека. При центре созданы физкультурно-оздоровительные, вокальные, танцевальные и другие клубы по интересам.

Добавим, что деревня Озерки входит в состав Унже-Павинского сельского поселения. В межсезонье оно оторвано от большой земли, осенью и весной по 2 месяца.

Таборы, Елена Владимирова

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