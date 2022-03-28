Депутат Вихарев помог роддому горбольницы № 14 приобрести новый аппарат УЗИ (ФОТО)

В родильном доме городской клинической больницы № 14 в Екатеринбурге появился новый аппарат ультразвуковой диагностический Mindray DC-40EXP. Оборудование помог купить глава депутатской группы «Помощи и содействия учреждениям здравоохранения г. Екатеринбурга» Алексей Вихарев.

Роддом ГКБ № 14 вновь начал принимать рожениц ближайших районов в марте 2022 года. До этого он долгое время был провизорным госпиталем для беременных со всей области с симптомами Covid-2019, ОРВИ, гриппом и пневмонией.

В данный момент в учреждении уже есть два аппарата УЗИ, но появление нового оборудования экспертного класса поможет врачам максимально точно ставить диагнозы. На нем можно посмотреть, в каком состоянии находится плод, есть ли у пациенток серьезные патологии. Но особенно нужным, говорят медики, это оборудование будет в экстренных случаях, когда дорога каждая минута.

«По акушерству и гинекологии, по неотложным состояниям, при отслойке плаценты, когда счет идет на несколько минут, важно сделать именно ультразвуковую диагностику. Современное оборудование позволит выявить патологии щитовидной железы, брюшной полости и других органов как во время беременности, так и в послеродовом периоде», – поделилась заместитель руководителя по акушерско-гинекологической службе Юлия Шабарчина.

Оплатить новый аппарат для больницы помог председатель медицинской фракции. «Городской больнице № 14 я помогаю около 2-х лет, начинали с продуктов и воды. По мере необходимости закупал сюда медицинское оборудование и мебель. В этот раз – аппарат УЗИ. Важно, что у женщин, ожидающих малышей, будет теперь дополнительная возможность обследоваться в роддоме по месту жительства. Хорошее оснащение больницы позволит роженицам делать выбор в его пользу без снижения ожиданий и требований к качеству медицинских услуг», – пояснил Алексей Вихарев.

Напомним, председатель медицинской фракции взял шефство над крупными городскими больницами №14 и № 23, областным онкологическим диспансером.

Ранее для ГКБ № 14 он закупил и передал пульсоксиметры, кресла-коляски, медицинские кушетки, диагностический комплекс, паровой стерилизатор для лаборатории.

Также и другие участники депутатской группы взяли шефство над больницами города. За год депутаты медицинской фракции оказали помощь учреждениям Екатеринбурга на сумму свыше 15 миллионов рублей. Кроме того, депутаты медфракции проводят вакцинацию во дворах и торговых центрах. Меньше чем за год в таких выездных пунктах прививки поставили 45 тысяч человек. Работа в этом направлении продолжается.

Екатеринбург, Елена Васильева

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