Депутат предсказал всплеск хищения иномарок ради запчастей

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов считает, что в ближайшем будущем импортные автомобили станут угонять чаще, и предлагает ужесточить наказание за такое преступление.

Об этом депутат написал в своем телеграм-канале. «Из-за ухода с российского рынка европейских «официалов» уже сейчас начинают говорить о предстоящем дефиците как оригинальных запчастей для импортных авто, так и качественной резины: гудиер, мишлен, нокиан. Очевидно, что спрос автолюбителей на эти товары не исчезнет. Поэтому появится и предложение, в том числе криминальное. Можно предсказать всплеск хищения импортных ТС средней ценовой категории с целью последующего разбора на оригинальные запчасти. Также не исключаю, что внимание жуликов обратится на колеса с хорошей резиной», – прогнозирует Иванов.

По его мнению, чтобы избежать «преступной вакханалии» в этой сфере, нужно существенно ужесточать наказание за кражу в крупном размере (от 250 тысяч рублей до 1 млн). Сейчас за кражу автомобиля похитителю грозит штраф от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или лишение свободы сроком до 6 лет. «Штрафы надо поднимать в 5 раз. Срок повышать до 10 лет. Еще серьезнее ужесточать наказание в случае, если орудует ОПГ – вплоть до 15 лет», – предложил депутат.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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