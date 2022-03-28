Число новых случаев коронавируса впервые с января – меньше тысячи

В Свердловской области за сутки выявили 948 новых случаев коронавируса. Впервые с января этот показатель опустился ниже тысячи.

По данным регионального оперштаба, половина заболевших – в Екатеринбурге. В больницах области в тяжелом состоянии находятся 229 пациентов, из них 130 – в реанимациях, 88 – на ИВЛ. В состоянии средней тяжести – еще 1283 человека. За последние сутки умерло 11 больных (с начала пандемии – 10 555).

Напомним, резкий рост заболеваемости коронавирусом в Свердловской области начался в январе, когда пришел штамм «омикрон». Буквально за день число выявленных за сутки больных увеличилось с 350 – до 700, затем – превысило тысячу. В феврале в регионе регистрировали по 5000-6000 случаев Covid-19 в день.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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