Вице-мэр Алексей Бубнов: «Экономические санкции не повлияют на стоимость уличной уборки»

Экономические санкции не повлияют на стоимость уличной уборки в Екатеринбурге – по крайней мере, в ближайшем сезоне. Об этом заявил на брифинге заместитель главы города Алексей Бубнов.

«Мы уже давно не покупаем импортную технику для ДЭУ. Есть правило – приобретать только локализованную технику в РФ. Единственная проблема – импортные запчасти, но сейчас мы активно ищем аналоги. Летнюю технику мы готовили зимой, поэтому определенный набор запчастей купили заранее. Так что не думаю, что будут какие-то проблемы. И на стоимости уборки это вряд ли скажется. Только если мы в течение нескольких лет будет обновлять технику, а цены на нее повысятся. Но в этом сезоне я не вижу предпосылок для увеличения расходов», – ответил вице-мэр на вопрос «Нового Дня».

По мнению Бубнова, дефицита рабочей силы из-за оттока мигрантов тоже не будет. «Мигранты, которые работают у нас, уже имеют оседлость. Могут возникнуть некоторые проблемы, но мы работаем со службами занятости, публикуем объявления. У нас неплохой потенциал рабочей силы», – сообщил чиновник.

Он напомнил, что с 28 марта по 30 апреля в Екатеринбурге проходит месячник чистоты. В этот период работники службы благоустройства начнут убирать мусор, мыть ограждения, светофоры и дорожные знаки. До 1 апреля районные администрации должны заключить муниципальные контракты на поставку асфальтобетонной смеси для ямочного ремонта на дорогах после схода снега. С 15 апреля планируется перевести всю уборочную технику на летний режим работы. Впрочем, на сроки может повлиять погода. Финальным этапом всех работ по благоустройству станет последняя неделя апреля. Тогда же городские власти планируют провести массовый субботник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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